В Молдавии пройдут выборы президента и конституционный референдум

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - На пост президента Молдавии в ходе выборов, которые пройдут в воскресенье, баллотируются 11 кандидатов.

Как сообщили корреспонденту "Интерфакса" в Центральной избирательной комиссии, 15 партий зарегистрировались для участия в избирательной кампании по проведению референдума, который проходит одновременно с выборами.

В бюллетень для голосования вписаны фамилии следующих кандидатов: бывший генеральный прокурор Александр Стояногло (от Партии социалистов); действующий президент Майя Санду (от партии "Действие и солидарность"); председатель партии "Наша партия" Ренато Усатый; бывший премьер-министр Василий Тарлев (от партии "Будущее Молдовы"); бывший премьер-министр Ион Кику (от Партии объединения и развития Молдовы); бывший башкан (глава) Гагаузской автономии Ирина Влах; бывший министр внутренних дел Андрей Нэстасе (независимый кандидат), бывший депутат парламента Октавиан Цыку (от избирательного блока "Вместе"), бывший прокурор Виктория Фуртунэ, бывший министр иностранных дел Тудор Ульяновский и журналист Наталья Морарь.

Предстоящие выборы побили рекорд по количеству кандидатов. До сих пор, наибольшее количество кандидатов было на выборах президента в 1996 и 2016 году - по девять. В 2020 г. было восемь кандидатов. В период с 2001 по 2016 выборы проводились в парламенте при участии, как правило, двух кандидатов.

Нынешняя избирательная кампания проходила согласно измененным положениям нового Кодекса о выборах. Ее особенностью является тот факт, что параллельно проводятся две кампании - по выборам президента и по конституционному референдуму о европейской интеграции.

Гражданам предстоит ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы внесение поправок в Конституцию с целью вступления Республики Молдова в ЕС?". В случае положительного ответа, в Конституцию будет внесен ряд поправок, текст которых одобрен Конституционным судом и опубликован в бюллетене для голосования на выборах.

Для признания выборов президента и конституционного референдума состоявшимися необходимо участие не менее одной трети избирателей, включенных в списки для голосования. Это составляет примерно 930 тыс. избирателей. Для признания результатов референдума положительными и последующего внесения поправок в Конституцию необходимо, чтобы не менее половины голосовавших, выбрали ответ "Да".

Для участия в кампании по референдуму зарегистрировались 15 партий. Из общего количества партий, 13 зарегистрировались для того, чтобы проводить агитацию за ответ "Да" на вопрос о внесении изменений в Конституцию, а две - "Нет". Это Партия коммунистов, а также афилированная с беглым олигархом Иланом Шором партия "Возрождение".

Кроме того, некоторые формирования (Партия социалистов Игоря Додона, партия развития и объединения Молдовы Иона Кику) выступают против референдума и призывают бойкотировать его, то есть не брать бюллетень для голосования на референдуме. В то же время, бойкот не предусмотрен действующим законодательством. Центризбирком обратил внимание на то, что, по закону, они не имеют право проводить подобную агитацию.

Фаворитом предстоящей избирательной кампании является действующий президент Санду. Согласно всем опросам, она может набрать от 30 до 40% голосов избирателей. За выход во второй тур борются кандидат социалистов Стояногло и председатель "Нашей партии" Усатый. По разным опросам, они делят второе-третье места, набирая от 10 до 20% голосов каждый. Все остальные кандидаты идут с большим отставанием, а пять-шесть кандидатов рискуют набрать менее двух процентов голосов.

Итоги голосования станут известны в ночь с воскресенья на понедельник.