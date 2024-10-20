В Молдавии проходят выборы президента и референдум по вопросу европейской интеграции

Кандидат в президенты Молдавии от Партии действия и солидарности Майя Санду на предвыборном митинге Фото: EPA/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В воскресенье проходят выборы президента Молдавии и конституционный референдум по вопросу европейской интеграции республики.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из Кишинева, в 07:00 открылись избирательные участки по всей стране.

Согласно решению Центральной избирательной комиссии, на территории Молдавии открыто 1 957 избирательных участков, в том числе 30 участков - для граждан Молдавии, проживающих на левом берегу Днестра. Все они расположены на правом берегу. Власти Приднестровья обещали, что не будут чинить препятствия жителям региона, желающим принять участие в выборах и референдуме.

Для граждан Молдавии за рубежом открыт 231 участок в 37 странах - на 81 участок больше, чем на выборах в 2021 году. Больше всего участков - 60 будет открыто в Италии. В Германии открыто 26 участков, во Франции - 18, в Великобритании и США - по 17, в Румынии - 16. Для граждан Молдавии в Китае, на Кипре, в ОАЭ, Эстонии, Азербайджане, Японии, Латвии, Литве, Норвегии, Польше, Катаре и Венгрии открыто по одному избирательному участку.

При этом в России количество участков было сокращено с 17 до двух. Они будут открыты при посольстве Молдавии в Москве. Центризбирком предлагал открытие пяти участков в России, но правоохранительные органы настояли только на двух.

По данным на 1 сентября, в государственном регистре избирателей числятся 3 млн 300 тыс. 805 человек. Из них 2 млн 760 тыс. 930 граждан, обладающих избирательным правом, относятся к административно-территориальным единицам II уровня (муниципии, города и районы). Остальные - это лица, являющиеся гражданами Республики Молдова, но не имеющие зарегистрированного места жительства или пребывания, в том числе эмигрировавшие за границу (272 925 человек), и граждане Молдавии, проживающие в Приднестровском регионе (266 950 человек). Как правило, в выборах регулярно участвуют около 1,5 млн избирателей.

Для проведения президентских выборов и конституционного референдума отпечатано по 2 млн 729 тыс. 996 бюллетеней для голосования. Согласно решению ЦИК, впервые часть бюллетеней для голосования будут отпечатаны на языках национальных меньшинств.

Для избирательных участков, где смогут голосовать граждане Молдавии, проживающие на левом берегу Днестра, будет отпечатано 90 тыс. бюллетеней, по 45 тысяч бюллетеней - на румынском и на русском языках.

В ходе нынешних выборов впервые внедрен пилотный проект для голосования по почте гражданами Молдавии в шести странах - США, Канаде, Швеции, Финляндии, Норвегии и Исландии. Для этого нужно было зарегистрироваться заранее, получить конверт с бюллетенями для голосования, а после голосования отправить его в адрес избирательных комиссий. Голосование по почте завершилось 17 октября. Своим правом голосовать по почте воспользовались 1344 граждан Молдавии, что составляет менее 0,1% избирателей.

За ходом выборов наблюдают миссия ОБСЕ (БДИЧП), Миссия ENEMO и ряд других международных организаций. Для наблюдения за выборами ЦИК аккредитовал около 1500 национальных и международных наблюдателей.