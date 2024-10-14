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Военная помощь Украине со стороны Франции за 2024 год превысит 2 млрд евро

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Общий объем военной помощи Франции украинской стороне за 2024 год превысит 2 млрд евро, сообщил в понедельник французский министр обороны Себастьян Лекорню.

"Мы превысим 2 млрд евро, но не достигнем 3 млрд", - приводят французские СМИ слова министра, который выступал перед членами комитета по обороне Национального собрания Франции.

На прошлой неделе французский президент Эммануэль Макрон, принимая украинского президента Владимира Зеленского, заверил, что помощь Парижа Киеву продолжается в соответствии с обязательствами.

Франция Украина Эммануэль Макрон Владимир Зеленский
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