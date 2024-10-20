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Президент ОАЭ заявил о решении многих вопросов с РФ благодаря хорошим отношениям с Путиным

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что многие вопросы между Москвой и Абу-Даби удается решать благодаря хорошим отношениям с президентом России Владимиром Путиным.

"Личные отношения между нами позволяют нам решать очень много вопросов", - сказал руководитель ОАЭ на встрече с Путиным в воскресенье вечером.

В свою очередь российский лидер отметил, что туристические обмены между РФ и ОАЭ.

Российский лидер также отметил, что страны много внимания уделяют вопросам гуманитарного взаимодействия. "Проходят Дни культуры. Необходимое внимание уделяется вопросам образования", - добавил президент России.

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян Владимир Путин
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