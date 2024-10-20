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Путин заявил об увеличении в три раза товарооборота России и ОАЭ за последние три года

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Товарооборот между Россией и ОАЭ за последние три года вырос в три раза, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Все наши договоренности выполняются. И в полной мере соответствуют уровню стратегического партнерства. За последние три года товарооборот увеличился в три раза", - сказал Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

"Правда, за семь месяцев текущего года он скоррректировался в сторону понижения, это предмет для нашего разговора и разговора на уровне межправкомиссии. Тем не менее отношения развиваются по всем направлениям", - добавил российский лидер.

ОАЭ - главный торговый партнер России в арабском мире. РФ среди прочего экспортирует в Объединенные Арабские Эмираты золото, алмазы, нефтепродукты, импортирует легковые автомобили, агрегаты, устройства для сельского хозяйства.

Владимир Путин ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль
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