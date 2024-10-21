В Кремле отметили значимое количество противников курса Санду в Молдавии

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Предварительные итоги голосования на выборах президента Молдавии, а также условия проведения кампании свидетельствуют о большом числе противников курса действующего президента Майи Санду, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В условиях несвободной избирательной кампании, которая имела место, в условиях, когда оппозиционные силы были лишены возможности заниматься какой-либо агитацией, заниматься электоральным процессом, когда они преследовались, их бросали в тюрьмы, их подвергали допросам, их не пускали в страну, закрывали СМИ, блокировались интернет-ресурсы и так далее и тому подобное, то есть в условиях даже вот такой несвободной избирательной кампании мы видим, как много людей не являются сторонникам идеологии действующего президента Санду. Это обращает на себя внимание", - сказал он.

По словам Пескова, "те показатели (подсчета голосов - ИФ), которые мы сейчас видим, за которыми мы наблюдаем, и динамика их изменений, конечно, вызывает очень много вопросов".

"Первое то, что мы видим, - это конечно такие, скажем так, механические труднообъяснимые темпы прироста голосов за Санду и в пользу тех участников референдума, которые высказываются за ориентацию на Евросоюз. Собственно, любой мало-мальски понимающий суть политических процессов наблюдатель может отфиксировать эти аномалии с приростом этих голосов", - отметил пресс-секретарь президента и предложил подождать официального подведения итогов голосования.

Первый тур выборов президента Молдавии прошел 20 октября. Во второй тур вышли действующий президент Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.

Одновременно с президентскими выборами в стране проходил конституционный референдум о европейской интеграции Молдавии, против которой, согласно данным после обработки 91% протоколов (1,265 млн голосов из 1,48 млн проголосовавших), высказались 53,5% участников.

Санду затем заявила журналистам, что Молдавия столкнулась с "беспрецедентным нападением на свободу и демократию" в ходе голосования на выборах президента и конституционном референдуме. "Преступные группировки, работающие совместно с иностранными силами, враждебными нашим национальным интересам, атаковали нашу страну десятками миллионов евро, ложью и пропагандой, используя самые позорные средства, чтобы держать наших граждан и нашу страну в ловушке неопределенности и нестабильности", - сказала она. По ее данным, эти группировки стремились купить 300 тысяч голосов и подорвать демократический процесс.

Комментируя эти слова, Песков предложил президенту Молдавии представить доказательства этого вмешательства.

"Это достаточно серьезное обвинение этих самых преступных группировок, и должны быть представлены какие-то доказательства общественности, - сказал он. - Если она говорит, что недополучила голоса из-за неких преступных группировок, она должна предъявить доказательства, и неплохо, наверное, также, чтобы госпожа Санду объяснила такое количество голосов, не согласных с ее линией".

"Это тоже преступные группировки? Или она имеет в виду, что граждане Молдовы, которые ее не поддерживают, ассоциируются у нее с преступными группировками. Тут очень много нюансов", - добавил Песков.