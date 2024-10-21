Санду заявила, что Молдавия на выборах столкнулась с "беспрецедентным нападением на свободу"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Молдавия столкнулась с "беспрецедентным нападением на свободу и демократию" в ходе голосования на выборах президента и конституционном референдуме, заявила действующий президент страны Майя Санду в интервью иностранным журналистам в ночь с воскресенья на понедельник.

"Преступные группировки, работающие совместно с иностранными силами, враждебными нашим национальным интересам, атаковали нашу страну десятками миллионов евро, ложью и пропагандой, используя самые позорные средства, чтобы держать наших граждан и нашу страну в ловушке неопределенности и нестабильности", - сказала Санду.

По ее словам, правоохранительные органы имеют "четкие доказательства того, что эти преступные группировки стремились купить 300 тыс. голосов - мошенничество беспрецедентных масштабов".

"Их целью было подорвать демократический процесс. Их намерением было посеять страх и панику в обществе. Мы не отступим от защиты демократии и свободы. Мы ждем окончательных результатов и ответим твердыми решениями", - подчеркнула президент Молдавии.

Как сообщал "Интерфакс", во второй тур выборов президента Молдавии вышли действующий президент Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло. После обработки 91% протоколов для голосования Санду набирает 38,1% голосов, Стояногло - 28,66% голосов. Им предстоит бороться за мандат президента во втором туре, который состоится 3 ноября.

Окончательные результаты конституционного референдума о европейской интеграции Молдавии станут известны в понедельник утром. Об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования, которые обнародовала в ночь на понедельник Центральная избирательная комиссия.

После обработки 91% протоколов для голосования (1,265 млн голосов из 1,48 млн проголосовавших) стало известно, что на референдуме 46,5% участников ответили "да" поправкам в Конституцию, а 53,5% - "нет". При этом не подсчитаны голоса почти 200 тыс. избирателей за рубежом, большинство которых, согласно подсчитанным около 30 тыс. голосов, выбирают вариант ответа "да".

Референдум прошел в воскресенье одновременно с выборами президента Молдавии. Гражданам предстояло ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы внесение поправок в Конституцию с целью вступления Республики Молдова в ЕС?". В случае положительного ответа населения страны в Конституцию будет внесен ряд поправок, текст которых одобрен Конституционным судом и будет опубликован в бюллетене для голосования.

В выборах президента Молдавии приняли участие почти 1,56 млн человек, что составляет 51,61% от общего количества избирателей, включенных в списки для голосования.