На референдуме в Молдавии число сторонников евроинтеграции приблизилось к 50%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - На референдуме в Молдавии об изменении конституции для вступления в Евросоюз число сторонников евроинтеграции практически сравнялось с числом противников, сообщает Центризбирком республики.

По данным ЦИК после обработки 97,75% протоколов, за внесение поправок в основной закон страны проголосовали 49,9% граждан Молдавии.

Референдум прошел в воскресенье. Избирателям нужно было ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы внесение поправок в Конституцию с целью вступления Республики Молдова в ЕС?". В случае положительного ответа, в конституцию должен быть внесен ряд поправок, текст которых одобрен Конституционным судом.