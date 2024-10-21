Поиск

На референдуме в Молдавии число сторонников евроинтеграции приблизилось к 50%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - На референдуме в Молдавии об изменении конституции для вступления в Евросоюз число сторонников евроинтеграции практически сравнялось с числом противников, сообщает Центризбирком республики.

По данным ЦИК после обработки 97,75% протоколов, за внесение поправок в основной закон страны проголосовали 49,9% граждан Молдавии.

Референдум прошел в воскресенье. Избирателям нужно было ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы внесение поправок в Конституцию с целью вступления Республики Молдова в ЕС?". В случае положительного ответа, в конституцию должен быть внесен ряд поправок, текст которых одобрен Конституционным судом.

Евросоюз Молдова Центризбирком
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Санду и Стояногло выходят во второй тур выборов президента Молдавии

Санду и Стояногло выходят во второй тур выборов президента Молдавии

Санду побеждает на выборах президента Молдавии с 36,8% голосов

Более 55% граждан Молдавии не поддержали изменение конституции для вступления в ЕС

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль планирует нанести удары по объектам в Ливане в ближайшие часы

Израиль планирует нанести удары по объектам в Ливане в ближайшие часы

Израиль определился с ответом на ракетные удары Ирана

Президент Бразилии из-за проблем со здоровьем не поедет на саммит БРИКС в Казань

Президент Бразилии из-за проблем со здоровьем не поедет на саммит БРИКС в Казань

Что произошло за день: воскресенье, 20 октября

Путин поблагодарил лидера ОАЭ за помощь его страны в организации обменов пленными с Киевом

Путин поблагодарил лидера ОАЭ за помощь его страны в организации обменов пленными с Киевом

Лекорню заявил, что Франция не против вступления Украины в НАТО

Лекорню заявил, что Франция не против вступления Украины в НАТО

Выборы президента в Молдавии признаны состоявшимися

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });