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Главы разведслужб Израиля и Египта обсудили зашедшие в тупик переговоры о прекращении огня в Газе

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Руководитель службы общей безопасности Израиля ("Шин-Бет") Ронен Бар встретился в воскресенье в Каире с недавно назначенным главой разведки Египта Хасаном Махмудом Рашадом, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, Бар и Рашад обсудили достижение прогресса в переговорах о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в среду, 16 октября, назначил Рашада главой разведки страны.

Ранее неоднократно появлялись сообщения, что переговоры Израиля и ХАМАС через посредников о прекращении огня в секторе Газа зашли в тупик. Вместе с тем сообщалось, что США, Катар и Египет работают над новым предложением о перемирии в палестинском анклаве. Однако до сих пор к каким-либо серьезных сдвигам эти усилия не привели.

Абдель Фаттах ас-Сиси Египет Каир ХАМАС США
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