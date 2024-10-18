Блинкен и Бербок считают, что гибель Синвара может приблизить завершение конфликта в Газе

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Гибель главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара может создать импульс для завершения конфликта Израиля и палестинцев в секторе Газа, заявили главы внешнеполитических ведомств США и Германии Энтони Блинкен и Анналена Бербок.

"Синвар стоял на пути перемирия в Газе. Его смерть может создать импульс для завершения конфликта", - говорится в совместном заявлении.

Министры призвали ХАМАС освободить всех израильских заложников, которые находятся в палестинском анклаве, а также потребовали увеличить объемы доставляемой в сектор Газа гуманитарной помощи.