ЦАХАЛ обнаружила под больницей в Бейруте бункер "Хезболлы" с $500 млн

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила в Бейруте под больницей "Сахель" бункер движения "Хезболла", где хранились $500 млн его финансовых средств, сообщает в понедельник The Times of Israel.

"Бункер намеренно разместили под больницей. В нем больше полумиллиарда долларов в купюрах и золоте", - сказал представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари

По его словам, речь идет об одном из таких объектов, принадлежавших ныне покойному лидеру "Хезболлы" Хасану Насралле. Он отметил, что ВВС Израиля продолжают следить за этим районом, и что Израиль продолжит мешать финансовым операциям "Хезболлы".

Ранее ЦАХАЛ нанесла удары по инфраструктуре в Ливане, связанной с организацией "Кард аль-Хасан", которая, согласно утверждениям израильской стороны, участвует в финансировании "Хезболлы".

Основанная в 1983 году ассоциация "Кард аль-Хасан" является некоммерческим финансовым учреждением. Израиль утверждает, что "Хезболла" использует эту организацию для выплаты заработной платы своим боевикам и оказания поддержки гражданскому населению, избегая при этом санкций.