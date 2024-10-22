Больница "Ас-Сахель" в Бейруте опровергает заявления ЦАХАЛ о бункере "Хезболлы" с $500 млн
Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Дирекция больницы "Ас-Сахель" в Бейруте заявила, что сообщения израильских военных о "бункере "Хезболлы" с $500 млн под учреждением" являются лишь "предлогом для продолжения атак на Ливан".
"Обвинения Израиля беспочвенны и являются предлогом для оправдания нападений на Ливан и его институты", - цитирует CNN одного из директоров больницы Фади Фахри Аламе.
Он также пригласил представителей ливанской армии, ООН и журналистов осмотреть больницу, чтобы удостовериться, что заявления Израиля - "плод воображения".
"В больнице есть операционные, нет ни туннелей, ни бункеров", - констатировал Аламе.
По его словам, больница работает уже 42 года и не была связана ни с какой политической группой.
Дирекция "Ас-Сахель" обращает внимание, что израильские военные делали аналогичные заявления в Газе до нанесения ударов по больницам.
"Теперь они делают это в Ливане", - подчеркнул Аламе.
Накануне представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил на брифинге, что бункер "Хезболлы" с $500 млн расположен непосредственно под больницей "Ас-Сахель" в бейрутском районе Дахия.
"Этот бункер намеренно расположен под больницей и по обе стороны от нее", - заявил Хагари.
"Эти деньги предназначались исключительно для вооружения террористической организации "Хезболла" и не имели другого назначения"", - отметил он.
Хагари ссобщил, что самолеты израильских ВВС ведут наблюдение за территорией больницы "и будут продолжать это делать".
"Мы призываем граждан Ливана, ливанское правительство и международные организации не позволять "Хезболле" хранить средства террористов под зданием больницы", - заявил он.
Хагари заверил, что в ближайшие часы Израиль продолжит наносить удары по объектам "Хезболлы" по всему Ливану.