Президент Грузии приняла участие в оппозиционной акции за евроинтеграцию страны

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили в воскресенье вечером выступила на акции оппозиционных сил в поддержку евроинтеграции в центре Тбилиси.

"Нет ничего дороже, чем свобода и мир, и сегодня здесь собралось то общество, те личности, те грузины, которые мирно, достойно и по-грузински входят в Европу", - заявила Зурабишвили.

Организаторы акции намеревались продемонстрировать перед парламентскими выборами в Грузии, которые состоятся 26 октября, мощь оппозиционных сил, но по мнению независимых грузинских наблюдателей, получилось не очень впечатляюще.