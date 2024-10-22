Генсек НАТО заявил о суверенном праве Турции взаимодействовать с БРИКС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - У Турции есть суверенное право взаимодействовать с БРИКС, будучи членом НАТО, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте во вторник на совместной с премьером Эстонии Кристеном Михалом пресс-конференции в Таллине.

Рютте отметил, что "как для Турции важно НАТО, так и для НАТО важна Турция, и мы должны максимально использовать друг друга".

Касаясь помощи Украины на фоне грядущей зимы, Рютте отметил, что "сегодня мы обсуждаем, как помочь Украине. (...) Мы должны помогать Украине, потому что Россия продолжит бомбить украинскую критически важную энергетическую инфраструктуру. Поэтому наша помощь Украине будет критически важна".

Отвечая на вопрос о сообщениях об отправке КНДР своих солдат на Украину, Рютте сказал, что разговаривал на эту тему с президентом Южной Кореи в понедельник вечером и тот пообещал направить южнокорейских экспертов на консультации в НАТО.

Как отметил Михал, в последние годы Эстония и ряд других стран НАТО увеличили свои расходы на оборону, и это должно продолжаться.

"Нынешнее требование в размере 2% ВВП больше не соответствует текущей ситуации с безопасностью и может составить 2,5%. Это сигнал как нашим союзникам, так и нашим врагам, что наша решимость, решимость НАТО, не должна подвергаться испытанию", - сказал Михал.