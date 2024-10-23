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Пентагон не видит смысла отменять запрет на применение Киевом ракет США для ударов вглубь РФ

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин считает, что Украине на практике не нужна отмена запрета на использование американских ракет для ударов вглубь РФ.

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"Я думаю, у них и без этого есть возможность наносить удары на большом расстоянии, и они будут это делать. Украина имеет хорошие возможности в плане предоставленных нами беспилотников", - сказал он в интервью Fox News, отвечая на вопрос о действующих ограничениях на применение передаваемых США ракет.

Остин отметил, что Украина может производить собственные беспилотники, которые способны наносить удары на больших расстояниях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский представил "мирный план", который подразумевает снятие ограничений на использование ракет большой дальности, чтобы наносить удары по военным целям внутри РФ.

США Пентагон Ллойд Остин Украина РФ
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