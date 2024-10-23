Страны БРИКС назвали нарушением международного права подрыв пейджеров в Ливане

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Страны БРИКС осудили сентябрьскую акцию с массовым подрывом пейджеров в Ливане, назвав ее грубым нарушением международного права.

"Мы осуждаем спланированный террористический акт с подрывом портативных устройств связи в Бейруте 17 сентября 2024 года, в результате которого погибли и получили ранения десятки мирных жителей. Мы вновь заявляем, что подобные атаки представляют собой грубое нарушение международного права", - говорится в итоговой декларации казанского саммита БРИКС.

Участники саммита, в целом, выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями терактов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.