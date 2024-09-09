Белоруссия рассчитывает стать членом БРИКС по итогам саммита в Казани

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Минск надеется на вступление Белоруссии в БРИКС по итогам предстоящего саммита объединения в Казани, заявил в понедельник первый заместитель главы МИД республики Сергей Лукашевич.

В ходе брифинга в Минске на тему "Продвижение Республики Беларусь в БРИКС" для дипломатов стран - членов организации, аккредитованных в Белоруссии, он выразил надежду, что "решения предстоящего саммита в Казани позволят Республике Беларусь обрести новый статус в объединении", сообщает госиздание "СБ.Беларусь сегодня".

Он отметил, что Белоруссия входит в первый пул государств-кандидатов, наряду с такими странами, как Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Куба, Гондурас, Индонезия, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Сенегал и Таиланд.

"Мы поддерживаем намерения БРИКС вести широкий диалог с заинтересованными странами с целью создания поля для активизации сотрудничества во многих сферах, начиная от сельского хозяйства для обеспечения глобальной продовольственной безопасности и заканчивая высокотехнологичными разработками", - отметил Лукашевич.

Сообщается, что в мероприятии приняли участие представители России, Китая, Индии, Бразилии, Ирана и ОАЭ. В формате видеосвязи к брифингу также подключились дипломаты посольств Египта и Эфиопии с резиденцией в Москве.