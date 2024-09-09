Поиск

Белоруссия рассчитывает стать членом БРИКС по итогам саммита в Казани

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Минск надеется на вступление Белоруссии в БРИКС по итогам предстоящего саммита объединения в Казани, заявил в понедельник первый заместитель главы МИД республики Сергей Лукашевич.

В ходе брифинга в Минске на тему "Продвижение Республики Беларусь в БРИКС" для дипломатов стран - членов организации, аккредитованных в Белоруссии, он выразил надежду, что "решения предстоящего саммита в Казани позволят Республике Беларусь обрести новый статус в объединении", сообщает госиздание "СБ.Беларусь сегодня".

Он отметил, что Белоруссия входит в первый пул государств-кандидатов, наряду с такими странами, как Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Куба, Гондурас, Индонезия, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Сенегал и Таиланд.

"Мы поддерживаем намерения БРИКС вести широкий диалог с заинтересованными странами с целью создания поля для активизации сотрудничества во многих сферах, начиная от сельского хозяйства для обеспечения глобальной продовольственной безопасности и заканчивая высокотехнологичными разработками", - отметил Лукашевич.

Сообщается, что в мероприятии приняли участие представители России, Китая, Индии, Бразилии, Ирана и ОАЭ. В формате видеосвязи к брифингу также подключились дипломаты посольств Египта и Эфиопии с резиденцией в Москве.

БРИКС Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Принцесса Уэльская завершила курс химиотерапии

Принцесса Уэльская завершила курс химиотерапии

Правительство Италии предложило резко повысить туристические сборы

Правительство Италии предложило резко повысить туристические сборы

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Более 200 туристов из РФ не могут вылететь с китайского Хайнаня после тайфуна

Во Вьетнаме из-за тайфуна "Яги" погибли 59 человек и 229 пострадали

Во Вьетнаме из-за тайфуна "Яги" погибли 59 человек и 229 пострадали