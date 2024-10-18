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Израиль сообщил об ударах по 150 объектам в Газе и в Ливане

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Израильские ВВС за сутки нанесли удары примерно по 150 объектам инфраструктуры в секторе Газа и в Ливане, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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Согласно данным ЦАХАЛ, удары были нанесены по "складам оружия, подземным бункерам, наблюдательным и снайперским позициям, а также по боевикам-террористам".

В частности, в центральной части сектора Газа израильтяне атаковали военный объект, откуда в последние сутки обстреливали израильскую территорию.

На юге Ливана израильские ВВС нанесли удар по объекту, из которого планировалось запустить противотанковые ракеты по израильским солдатам.

Хроника 07 октября 2023 года – 18 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан
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