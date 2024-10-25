Трамп не исключил, что в случае переизбрания помилует сына Байдена

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своего переизбрания рассмотрит возможность помилования сына действующего президента Хантера Байдена.

"Я бы не стал вычеркивать этого из списка", - заявил Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

"Видите ли, в отличие от Джо Байдена, несмотря на то, что они сделали со мной, они так жестоко преследовали меня (...) и Хантер плохой парень. (...) Но я считаю, что это очень плохо для нашей страны", - сказал экс-президент.

Он также отметил, что после победы в 2016 году мог бы добиться уголовного преследования своей соперницы по выборам Хилари Клинтон.

"Я решил, что не хочу этого делать. Я подумал, что это будет выглядеть ужасно", - добавил Трамп.

В сентябре Хантер Байден признал себя виновным по всем девяти пунктам обвинения в налоговых преступлениях.

Вынесение приговора назначено на 16 декабря. Как отмечают СМИ, эти обвинения предусматривают до 17 лет тюремного заключения.

Ранее в этом году Хантер Байден уже был осужден по трем федеральным обвинениям в хранении оружия в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Самый жесткий возможный приговор в данном случае - 25 лет тюрьмы и штраф в $750 тыс. Однако поскольку ранее сын главы Белого дома не был судим за такие нарушения закона, ожидается, что приговор будет значительно более мягким.

Приговор по этому делу должен быть вынесен 13 ноября.

Президент Джо Байден неоднократно заявлял, что не помилует своего сына ни в одном из его дел и "продолжит уважать судебный процесс".