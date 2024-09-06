Хантер Байден признал свою вину в налоговых преступлениях

Cын президента США Хантер Байден

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Сын президента США Хантер Байден в четверг признал себя виновным по всем девяти пунктам обвинения в налоговых преступлениях, сообщают американские СМИ.

Хантер Байден признал себя виновным по одному пункту обвинения в уклонении от уплаты налогов, двум пунктам обвинения в подаче мошеннических налоговых деклараций, четырем пунктам обвинения в неуплате налогов и двум пунктам обвинения в непредставлении налоговых деклараций.

Окружной судья Марк Скарси в Лос-Анджелесе принял его заявление. Вынесение приговора назначено на 16 декабря. Как отмечают СМИ, эти обвинения предусматривают до 17 лет тюремного заключения.

Заявление о признании вины прозвучало в ходе многодневного слушания в тот же день, когда в Лос-Анджелесе должен был начаться суд над сыном президента - с отбора присяжных.

Признание вины было односторонним шагом, названным "открытым заявлением о признании вины", поскольку оно было сделано без предварительной договоренности о признании вины с прокурорами.

Ранее в этом году Хантер Байден уже был осужден по трем федеральным обвинениям в хранении оружия в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Самый жесткий возможный приговор в данном случае - 25 лет тюрьмы и штраф в $750 тыс. Однако поскольку ранее сын главы Белого дома не был судим за такие нарушения закона, ожидается, что приговор будет значительно более мягким.

Приговор по этому делу должен быть вынесен 13 ноября.

Президент Джо Байден неоднократно заявлял, что не помилует своего сына ни в одном из его дел и "продолжит уважать судебный процесс".

В четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на вопрос агентства Associated Press, помилует ли американский президент своего сына, ответила: "По-прежнему нет".