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Польша будет производить южнокорейские танки K2 на экспорт

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Планируемое в Польше производство южнокорейских танков K2 Black Panther нацелено, в том числе, на их продажу другим странам, сообщил президент Польши Анджей Дуда, находящийся с официальным визитом в Сеуле. Об этом сообщает агентство PAP.

"Надеюсь, что в ближайшее время, буквально в ближайшие недели, будет заключено принципиально важное соглашение, результатом которого станет фактическая полонизация танков К2, то есть размещение их производства в Польше", - сказал польский президент.

"Мы надеемся, что эти танки вскоре будут производиться для нас, и надеемся, что в будущем это станет предложением и для других стран... Для нас было бы очень важно, если бы мы могли импортировать эти производственные мощности и технологии", - подчеркнул Дуда.

Анджей Дуда Польша Южная Корея
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