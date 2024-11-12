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Южнокорейские инструкторы научили польских солдат стрелять из РСЗО Homar-K

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Польше рядом с границей Калининградской области сотрудники южнокорейской компании-производителя научили польских военнослужащих стрельбе из реактивных систем залпового огня Homar-K (польское название РСЗО K239 Chunmoo), сообщило Министерство национальной обороны Польши.

Расчеты РСЗО "более месяца тренировались в Олецко обращению с ракетными установками Homar-K под наблюдением специалистов корейской компании-производителя пусковой установки".

Комплексы Homar-K оснащены двумя ракетными блоками, в которых могут размещаться ракеты двух типов. Каждый контейнер содержит, в зависимости от боекомплекта, шесть управляемых ракет калибра 239 мм с дальностью действия до 80 км или одну управляемую тактическую ракету калибра 600 мм, способную поражать цели на дальности до 290 км.

Войско Польское получит 290 пусковых установок Homar-K. Первые из РСЗО были поставлены в августе.

РСЗО Польша Олецко Калининградская область Минобороны Южная Корея
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