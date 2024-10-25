Санду ожидает ухудшения отношений ЕС и Молдавии в случае смены власти в стране

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду заявила о неизбежности ухудшения отношений с Европейским союзом, если по результатам президентских выборов власть в стране сменится.

Как отметила она в пятницу в интервью YouTube-каналу "Интервью без протокола", в Брюсселе внимательно следят за событиями в Молдавии, и в случае смены власти "изменения отношений неизбежны".

Санду призвала граждан прийти на выборы. "Если мы хотим сохранить свободу, демократию и право самим выбирать, а не олигархам, мы должны выйти на выборы. Это просто: любой человек, который голосовал осознанно и не продавал голос, должен привести на выборы еще одного человека", - сказала она.

При этом президент обратила внимание на поддержку Молдавии со стороны ЕС, и этой поддержки, по ее мнению, не будет в случае смены власти в республике. "Мы ведь многое получили от ЕС, посмотрите - какие проекты реализованы по всей стране, при финансировании Евросоюза. (...). Если ситуация в Молдавии изменится, если Молдавия станет изолированной, то не будет ресурсов, мы потеряем безвизовый режим с ЕС, изменится отношение европейцев по отношению к молдаванам, которые работают в Европе, прекратится строительство дорог и мостов", - заявила Санду.

Выборы президента Молдавии состоялись в воскресенье, 20 октября. Больше всего голосов набрали действующий президент Санду (42,49%) и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло (25,95%). Они вышли во второй тур выборов, который состоится 3 ноября.