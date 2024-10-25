Партия коммунистов Молдавии призвала голосовать во втором туре за оппонента Санду

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ) призвала своих сторонников во втором туре президентских выборов проголосовать против нынешнего главы государства Майи Санду - за экс-генпрокурора Александра Стояногло.

В постановлении пленума партии констатируется, что "избирательная компания по выборам президента и по проведению "конституционного" референдума об изменении Конституции страны характеризуется многочисленными манипуляциями общественным сознанием со стороны президента Майи Санду и руководимой ею партии PAS".

"Уже всем понятно, что у Молдавии нет с Санду и не будет иного будущего и развития, кроме утраты суверенитета, молдавской идентичности, нейтрального статуса и нормальных отношений со всеми странами", - подчеркивают коммунисты.

Они призвали всех членов ПКРМ и сторонников, а также всех "патриотически настроенных граждан" принять активное участие в голосовании во втором туре выборов президента и проголосовать за Александра Стояногло.

В первом туре выборов 20 октября коммунисты поддержали кандидатуру экс-премьера Василия Терлева. Он получил всего 3,19% голосов, заняв шестое место среди 11 кандидатов. Ранее еще один бывший премьер-министр Ион Кику, занявший в первом туре седьмое место с 2,06% голосов, также призвал голосовать во втором туре за Стояногло. Другие кандидаты, не вышедшие во второй тур, свои предпочтения пока не высказывали.

Санду в первом туре набрала 42,49%, Стояногло - 25,95%.