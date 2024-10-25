"Рабочая партия Курдистана" взяла на себя ответственность за теракт в Анкаре

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Военное крыло "Рабочей партии Курдистана" (РПК) заявило, что организовало недавний теракт в Анкаре, жертвами которого стали как минимум пять человек, сообщает в пятницу Associated Press.

По заявлению военного крыла РПК, нападение совершили мужчина и женщина, состоящие в так называемом "Бессмертном батальоне" организации.

Ранее на этой неделе глава турецкого МВД Али Ерликая отметил, что турецкие силы безопасности "нейтрализовали двух террористов".

23 октября в Анкаре произошло нападение на объект турецкой аэрокосмической компании TUSAS. Пять человек погибли, еще более 20 получили ранения.

Телеканал NTV сообщил, что группа нападавших подъехала к входу в комплекс на такси, когда шла смены охраны. Террористы привели в действие бомбу и открыли огонь по сотрудникам TUSAS.

В ответ на теракт Турция нанесла авиаудары по предположительно предлежащим РПК объектам на севере Ирака и Сирии.

В Турции РПК считают террористической организацией.