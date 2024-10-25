Лидер Приднестровья заявил о невмешательстве в выборы в Молдавии

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики не вмешиваются в электоральные процессы в Молдавии, заявил лидер региона Вадим Красносельский на встрече с главой миссии ОБСЕ в Молдавии Келли Кайдерлинг. ОБ этом сообщает пресс-служба Красносельского.

"Мы внимательно наблюдаем, как проходят электоральные процессы в соседнем государстве, и обеспокоены нервозностью в молдавском обществе. Не хотелось бы, чтобы эта нервозность была использована третьими силами для осуществления провокаций", - сказал Красносельский, говоря о прошедшем 20 октября первом туре выборов президента Молдавии и конституционном референдуме.

Лидер Приднестровья на встрече подчеркнул важную роль ОБСЕ в качестве наблюдателей и консультантов при проведении выборов.

Кайдерлинг сообщила, наблюдатели от ОБСЕ находились на избирательных участках, открытых в Зоне безопасности, и констатировали отсутствие каких-либо инцидентов.

"Люди спокойно проходили, голосовали, все было спокойно. Но напряженность, нервозность существуют", - отметила дипломат.

Красносельский выразил надежду, что "электоральные процессы в Молдавии успешно завершатся и не окажут негативного влияния на жизнь в Приднестровье".

Он подчеркнул значимость поддержания диалога с представителями ОБСЕ, особенно в условиях затянувшейся паузы в переговорном процессе.

"В ваших силах содействовать продолжению переговоров и стабильности в регионе. Приднестровье последовательно в вопросах сохранения мира и заинтересовано в переговорах, нацеленных на исключение любого рода напряженности и эскалации", - сказал Красносельский.

На 30 участках, открытых на правом берегу Днестра для жителей приднестровского региона, проголосовали 16 131 человек, что составляет около 15% избирателей региона. Их этого количества избирателей Приднестровья, 35% проголосовали за Стояногло, 25% - за Санду, 15% - за Ирину Влах. Кроме того, 31% жителей левобережья Днестра ответил "Да" на референдуме о евроинтеграции, а 69% - "Нет".

Администрация Приднестровья заверила, что не вмешивалась в процесс голосования - не было ни организованного подвоза избирателей, ни препятствий голосующим.