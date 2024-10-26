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В Иране заявили о готовности ответить Израилю на атаку по его объектам

Источники в Корпусе стражей исламской революции заявили, что Израиль "получит пропорциональный ответ"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Иран готов ответить на атаки Израиля, сообщает иранское информационное агентство Tasnim со ссылкой на информированные источники.

В сообщении агентства говорится, что источники из числа Корпуса стражей исламской революции заявили, что "нет сомнений" в том, что Израиль "получит пропорциональный ответ на любые действия".

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что наносит "точные удары по военным объектам в Иране", они не затрагивают ядерные и нефтяные объекты.

The Times of Israel, ссылаясь на иранские СМИ, пишет, что сообщений о пожарах или взрывах на ключевом нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране не поступало, другие иранские НПЗ также работают в штатном режиме.

Израиль Иран Тегеран
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