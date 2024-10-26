Израиль не наносит удары по ядерным и нефтяным объектам Ирана

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Удары Израиля по Ирану ограничатся военными целями, ядерные и нефтяные объекты Ирана не подвергаются атакам, сообщил телеканал NBC со ссылкой на израильского чиновника.

"Мы наносим удары по объектам, которые могли угрожать нам в прошлом или могут угрожать в будущем", - сказал источник.

Два высокопоставленных арабских чиновника сообщили NBС, что целью первоначального удара по Тегерану, по-видимому, были казармы или офисы, а также склады оружия.

Армия обороны Израиля заявила, что наносит "точечные удары по военным объектам в Иране".