Ситуация в столице Ирана после израильских атак остается стабильной

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Ситуация в столице Ирана Тегеране после ударов Израиля по иранской территории стабильна, сообщает корреспондент телеканала "Аль-Маядин" с места событий.

"Это необходимо для обеспечения безопасности", - говорится в сообщении.

Телеканал, ссылаясь на иранские источники, утверждает, что "иранские средства ПВО успешно отразили большинство израильских атак", нефтеперерабатывающие предприятия не пострадали.

The Times of Israel, ссылаясь на иранские СМИ, пишет, что "сообщений о пожарах или взрывах на ключевом нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране не поступало".

Газета приводит сообщение иранского государственного телевидения о том, что аэропорты Тегерана, включая международный аэропорт Имама Хомейни, работают "в штатном режиме, они продолжают работать в соответствии с графиком".

МИД Израиля, комментируя удары по Ирану, отметил, что эти действия направлены на то, чтобы "сделать все необходимое для защиты государства и народа".

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что наносит "точные удары по военным объектам в Иране", они не затрагивают ядерные и нефтяные объекты.