Ущерб от ударов Израиля по Ирану оценивается как незначительный

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Иране заявили, что атаки Израиля на военные объекты причинили незначительный ущерб в некоторых районах страны.

"Израиль атаковал военные части в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам", - сообщило иранское государственное информационное агентство IRNA.

В сообщении отмечается, что в результате "был причинен ограниченный ущерб в некоторых районах".

В агентстве добавили, что "атаки были успешно перехвачены и отражены" иранской "интегрированной системой противовоздушной обороны", так как средства ПВО были развернуты "в нескольких районах вокруг Тегерана и по всей стране".

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по военным объектам в Иране, нефтяные и ядерные объекты при этом не были затронуты.