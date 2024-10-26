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США заявили об укреплении позиции и подтвердили право Израиля на самооборону

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с израильским коллегой Йоавом Галантом удары Израиля по иранским военным объектам и заявил, что США будут укреплять силовые позиции в регионе, сообщил Пентагон.

"Министр подчеркнул укрепление силовой позиции Соединенных Штатов для защиты американского персонала, Израиля и партнеров по всему региону перед лицом угроз со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном террористических организаций", - говорится в сообщении.

Остин также заявил, что США "не допустят, чтобы кто-либо использовал напряженность или расширил конфликт в регионе", и подтвердил" приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля и его праву на самооборону", отметил Пентагон.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении "точных ударов по военным объектам в Иране", добавив, что атака не затрагивала ядерные и нефтяные объекты. Позднее представитель ЦАХАЛА Даниель Хагари объявил, что "армия обороны Израиля выполнила свою миссию" и операция завершена.

Ллойд Остин Иран Пентагон США ЦАХАЛ Йоав Галант
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