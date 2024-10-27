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Остин считает, что удар Ирана по Израилю в ответ на атаки в субботу был бы ошибкой

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин в контексте обсуждения с израильским коллегой Йоавом Галантом по телефону атак Израиля на иранские объекты заявил, что ответный удар Ирана был бы ошибкой, сообщил Пентагон.

"Он сказал министру, что Иран не должен совершать ошибку, отвечая на удары Израиля, которые должны положить конец этому обмену обстрелами", - говорится в сообщении.

Остин в очередной раз подтвердил, "как и после дерзкого нападения Ирана на Израиль 1 октября, твердую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля и поддержку его права на самооборону". В качестве примера он привел развертывание США в Израиле батареи противовоздушной обороны (THAAD).

Американский министр подчеркнул готовность США "не допустить, чтобы кто-либо из действующих лиц использовал напряженность или расширил конфликт в регионе".

Стороны обсудили "возможности использования дипломатии для снижения напряженности в регионе", включая освобождение заложников и соглашения о прекращении огня в Газе и Ливане, отметил Пентагон.

Израиль Иран Ливан Ллойд Остин Пентагон США
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