Израиль завершил операцию по нанесению ударов по Ирану

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Операция Израиля по нанесению ударов по иранским военным объектам завершена, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниель Хагари.

"Теперь я могу подтвердить, что мы завершили подготовку ответа Израиля на нападения Ирана. Мы нанесли целенаправленные и точные удары по военным объектам в Иране, предотвратив непосредственные угрозы государству Израиль", - цитирует чиновника армейская пресс-служба.

Он добавил, что военные будут обязаны отреагировать, если Иран совершит ошибку и начнет новый виток эскалации.

Хагари также сказал, что все те, кто угрожает государству Израиль и все, кто стремится втянуть регион в более широкую эскалацию, заплатят высокую цену и ЦАХАЛ "сегодня продемонстрировал, что у нас есть как возможности, так и готовность действовать решительно как в нападении, так и в обороне".