Поиск

В Иране заявили о гибели двух военных во время израильских ударов

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Иранские военные потеряли убитыми двух человек во время израильских авиаударов в ночь на субботу, сообщает агентство "Мехр".

По данным иранской стороны, удары пришлись на военные объекты в провинциях Илам, Хузестан и Тегеран. Военное командование Ирана утверждает, что силы ПВО в целом смогли отразить атаку, и потому урон от ударов - ограниченный.

В ночь на субботу Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по иранским военным объектам в ответ на осуществленные Тегераном ранее этой осенью ракетные удары по израильской территории.

Иран Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Израиль нанес удары по военным объектам в Иране в ответ на атаку 1 октября. Обобщение

Израиль нанес удары по военным объектам в Иране в ответ на атаку 1 октября. Обобщение

Что случилось этой ночью: суббота, 26 октября

В Грузии начались парламентские выборы

В Грузии начались парламентские выборы

Израиль завершил операцию по нанесению ударов по Ирану

Израиль наносит вторую волну ударов по Ирану

Иран закрыл свое воздушное пространство для полетов гражданской авиации

Иран закрыл свое воздушное пространство для полетов гражданской авиации

Израиль нанес удары по военным объектам на севере и в центре Сирии

Израиль начал осуществлять ответную атаку на Иран

Израиль начал осуществлять ответную атаку на Иран

В Грузии в субботу изберут депутатов парламента

В Грузии в субботу изберут депутатов парламента

Глава МВФ отметила, что глобальная инфляция продолжает замедляться

Глава МВФ отметила, что глобальная инфляция продолжает замедляться
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });