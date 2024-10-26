В Иране заявили о гибели двух военных во время израильских ударов

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Иранские военные потеряли убитыми двух человек во время израильских авиаударов в ночь на субботу, сообщает агентство "Мехр".

По данным иранской стороны, удары пришлись на военные объекты в провинциях Илам, Хузестан и Тегеран. Военное командование Ирана утверждает, что силы ПВО в целом смогли отразить атаку, и потому урон от ударов - ограниченный.

В ночь на субботу Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по иранским военным объектам в ответ на осуществленные Тегераном ранее этой осенью ракетные удары по израильской территории.