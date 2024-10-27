Премьер Грузии заявил об отсутствии у оппозиции ресурсов для массовых протестов

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал ложными все обвинения в подтасовке итогов парламентских выборов, считает, что у оппозиции нет ресурсов для протеста.

"В условиях проведения выборов с помощью электронного голосования что-то подделать невозможно, технически невозможно. Поэтому все обвинения в наш адрес являются ложными", - сказал Кобахидзе на брифинге в воскресенье.

Он прокомментировал и угрозы оппозиции начать массовые протесты из-за якобы подтасованных выборов.

"У оппозиции нет никаких ресурсов для протеста, поэтому в ближайшее время состоится первое заседание парламента, будет утверждено правительство и все процессы в стране продолжатся в обычном режиме", - сказал Кобахидзе.

Согласно последним данным ЦИК республики, победу на выборах одержала правящая партия "Грузинская мечта, получившая поддержку 54,08% избирателей. Далее следуют четыре партии, преодолевшие 5% (проходной барьер): "Коалиция за перемены" - 10,92%, "Единое национальной движение" - 10,12%, "Сильная Грузия" - 8,72% и "За Грузию" - 7,76%.