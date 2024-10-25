Иран подготовил несколько вариантов ответа на удар со стороны Израиля

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Реакция Ирана на возможный удар Израиля будет зависеть от его серьезности, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По словам четырех иранских чиновников, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал военным разработать многочисленные военные планы реагирования на израильское нападение.

Собеседники издания отметили, что масштабы иранского ответа будут в значительной степени зависеть от серьезности израильских атак.

Так, если Израиль ограничит свои атаки несколькими военными базами и складами, на которых хранятся ракеты и беспилотники, Иран вполне может ничего не предпринять, заявили источники.

Но если удар Израиля нанесет значительный ущерб и приведет к многочисленным жертвам, Иран примет ответные меры.

Тегерана также ответит, если Израиль нанесет удар по нефтяной и энергетической инфраструктуре или ядерным объектам, а также если убьет высокопоставленных чиновников.

По данным источников газеты, в качестве ответных мер рассматривается запуск до 1 тыс. баллистических ракет, усиление атак со стороны иранских вооруженных группировок в регионе и нарушение глобальных поставок энергоносителей и судоходства через Персидский залив и Ормузский пролив.

В среду иранский президент Масуд Пезешкиан "на полях" саммита БРИКС в Казани пригрозил Израилю "решительным и невообразимым ответом" на агрессию против Ирана. При этом он заявил о стремлении к миру на Ближнем Востоке, но подчеркнул, что любые израильские действия против Ирана спровоцируют "решительный и невообразимый ответ".

1 октября Корпус стражей Исламской революции запустил по Израилю большое количество ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.