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Коалиция, занявшая второе место на выборах в Грузии, откажется от мандатов

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Грузии оппозиционная "Коалиция за перемены", набравшая в ходе прошедших в субботу парламентских выборов чуть более 11% голосов избирателей, заявила об отказе от депутатских мандатов.

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На брифинге в воскресенье лидеры "Коалиции за перемены" сообщили, что не намерены признавать представленные Центизбиркомом результаты, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов избирателей.

Между тем в "Грузинской мечте" не видят проблемы в том, что кто-либо из оппозиции откажется от своих мандатов и не станет участвовать в работе новоизбранного парламента.

"Советую (оппозиции), чтобы вообще никто из них не входил в парламент, рабочая среда хотя бы будет нормальная, и будем защищены от саботажа, который они устраивали все эти годы", - заявил на брифинге в воскресенье исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

"Мы же будем работать на свою страну и не позволим агентуре саботировать эту страну", - отметил Мдинарадзе.

Грузия
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