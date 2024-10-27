Саакашвили призвал грузинскую оппозицию к акциям протеста

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласен с решением оппозиционных партий отказаться от депутатских мандатов и призвал оппозицию к акциям протеста.

"Конечно, никто не должен входить в парламент! Сейчас не время посыпать голову пеплом из-за того, как нас обманули. Сейчас настало время больших акций протеста, чтобы показать миру, что мы боремся за свободу и что мы - народ, который не потерпит несправедливости. Времени очень мало", - сказано в опубликованном в воскресенье в соцсетях заявлении Саакашвили, который до сих пор проходит лечение в одной из тбилисских больниц.

Ранее сообщалось, что оппозиционная "Коалиция за перемены", набравшая в ходе прошедших в субботу парламентских выборов чуть более 11% голосов избирателей, заявила об отказе от депутатских мандатов.

На брифинге в воскресенье лидеры "Коалиции за перемены" заявили, что не намерены признавать результаты выборов, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта" набрала на выборах 53,92% голосов избирателей.

Набравшее чуть более 10,1% оппозиционное объединение "Единство - Национальное движение" также заявило в субботу об отказе от мандатов. В частности, лидер партии Тина Бокучава заявила на брифинге, что "Единство - Национальное движение" не признает результаты выборов и это подразумевает отказ от депутатских мандатов.

Между тем, в "Грузинской мечте" не видят проблемы в том, что кто-либо из оппозиции откажется от своих мандатов и не станет участвовать в работе новоизбранного парламента.