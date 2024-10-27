Поиск

Лидеры грузинской оппозиции собрались у президента Зурабишвили

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Лидеры грузинской оппозиции, отказывающиеся признавать представленные ЦИК результаты подсчета голосов избирателей на парламентских выборах, в эти минуты проводят встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

В миреКоалиция, занявшая второе место на выборах в Грузии, откажется от мандатовЧитать подробнее

Как заявила журналистам перед началом встречи в президентской резиденции (дворце Орбелиани) в Тбилиси Анна Долидзе - одна из лидеров набравшей на выборах чуть более 8,8% "Сильной Грузии" - оппозиция намерена обсудить и согласовать дальнейшие действия.

По ее словам, планы оппозиции будут озвучены после встречи.

В свою очередь один из лидеров набравшего чуть более 10,1% оппозиционного объединения "Единство - Национальное движение" Гиоргий Вашадзе заявил журналистам, что с президентом будут проведены консультации.

Он выразил надежду, что общественность в Грузии поддержит протест.

"Как вы знаете, мы вчера сделали заявление о том, что не признаем результаты, мы готовы на все действия, это значит, что мы не собираемся входить в парламент. (...) Президент собирается сделать заявление. Нам нужен протест, я верю, что мы получим полную поддержку общественности", - сказал Вашадзе.

По последним данным ЦИК, победу на выборах одержала правящая партия "Грузинская мечта", получившая поддержку 54,08% избирателей. Далее следуют четыре партии, преодолевшие 5% проходной барьер - "Коалиция за перемены" - 10,92%, "Единое национальное движение" - 10,12%, "Сильная Грузия" - 8,72% и "За Грузию" - 7,76%.

Грузия Саломе Зурабишвили
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кандидат Трампа в вице-президенты считает Россию соперником США, но не врагом

Кандидат Трампа в вице-президенты считает Россию соперником США, но не врагом

Коалиция, занявшая второе место на выборах в Грузии, откажется от мандатов

Нетаньяху заявил, что удары по Ирану достигли поставленных целей

Премьер Японии называет ситуацию по итогам парламентских выборов непростой

Премьер Японии называет ситуацию по итогам парламентских выборов непростой

Один человек погиб после того, как грузовик протаранил остановку в Израиле

В Израиле грузовик протаранил автобусную остановку

В Израиле грузовик протаранил автобусную остановку

Хаменеи заявил о намерении Ирана показать силу Израилю

Хаменеи заявил о намерении Ирана показать силу Израилю

Глава ЦИК Грузии сообщил о победе "Грузинской мечты" на парламентских выборах

Что случилось этой ночью: воскресенье, 27 октября

Ракета компании SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Ракета компании SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });