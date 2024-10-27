Лидеры грузинской оппозиции собрались у президента Зурабишвили

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Лидеры грузинской оппозиции, отказывающиеся признавать представленные ЦИК результаты подсчета голосов избирателей на парламентских выборах, в эти минуты проводят встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Как заявила журналистам перед началом встречи в президентской резиденции (дворце Орбелиани) в Тбилиси Анна Долидзе - одна из лидеров набравшей на выборах чуть более 8,8% "Сильной Грузии" - оппозиция намерена обсудить и согласовать дальнейшие действия.

По ее словам, планы оппозиции будут озвучены после встречи.

В свою очередь один из лидеров набравшего чуть более 10,1% оппозиционного объединения "Единство - Национальное движение" Гиоргий Вашадзе заявил журналистам, что с президентом будут проведены консультации.

Он выразил надежду, что общественность в Грузии поддержит протест.

"Как вы знаете, мы вчера сделали заявление о том, что не признаем результаты, мы готовы на все действия, это значит, что мы не собираемся входить в парламент. (...) Президент собирается сделать заявление. Нам нужен протест, я верю, что мы получим полную поддержку общественности", - сказал Вашадзе.

По последним данным ЦИК, победу на выборах одержала правящая партия "Грузинская мечта", получившая поддержку 54,08% избирателей. Далее следуют четыре партии, преодолевшие 5% проходной барьер - "Коалиция за перемены" - 10,92%, "Единое национальное движение" - 10,12%, "Сильная Грузия" - 8,72% и "За Грузию" - 7,76%.