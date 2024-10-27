Президент Египта предложил Израилю и ХАМАС заключить двухдневное перемирие

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в воскресенье заявил, что предложил Израилю и группировке ХАМАС согласиться на прекращение огня на два дня, сообщает Associated Press.

Согласно сообщению агентства, предложение египетского президента также предусматривает освобождение четырех заложников, удерживаемых на территории сектора Газа, и освобождение Израилем "нескольких палестинских заключенных".

Кроме того, инициатива предполагает, что в течение этих дней в сектор Газа будет доставлена гумпомощь.

По словам ас-Сиси, предложение нацелено на то, чтобы "продвинуть ситуацию вперед".

Агентство отмечает, что Египет наряду с Катаром и США является ключевым посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС по достижению соглашения о прекращения огня в секторе Газа.

Пока ни Израиль, ни ХАМАС никак не прокомментировали это предложение.