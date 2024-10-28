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Переговоры о прекращении огня в секторе Газа возобновились в Дохе

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Новый раунд переговоров посредников Израиля и ХАМАС в попытке достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников стартовал в столице Катара Дохе в воскресенье, сообщает CNN.

Телеканал, ссылаясь на слова осведомленного дипломата, пишет, что это первый раунд переговоров после более чем двухмесячного перерыва.

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В нынешней встрече, как отмечает CNN, участвуют высокопоставленные переговорщики из США, Израиля и Катара.

Ранее в воскресенье президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что предложил Израилю и ХАМАС согласиться на прекращение огня на два дня. Предложение предусматривает освобождение четырех заложников, удерживаемых на территории сектора Газа, и освобождение Израилем "нескольких палестинских заключенных". Кроме того, инициатива предполагает, что в течение этих дней в палестинский анклав будет доставлена гумпомощь.

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Издание The Jerusalem Post, ссылаясь на репортаж израильского телеканала N12, пишет, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил против нового предложения Египта.

"Согласно репортажу N12, большинство министров правительства поддержали предложение о сделке по заложникам. Однако оппозиция Нетаньяху не позволили вынести его на голосование", - говорится в публикации.

Египет наряду с Катаром и США является ключевым посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС по достижению соглашения о прекращения огня в секторе Газа.

Израиль Хамас сектор Газа Катар Доха
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