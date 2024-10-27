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Президент Ирана пообещал должным образом ответить на атаку Израиля

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресенье заявил, что Тегеран не стремится к войне с Израилем, но ответит на его субботнюю атаку, сообщают ближневосточные СМИ.

"Мы не стремимся к войне, но мы будем защищать права нашей нации и страны", - сказал Пезешкиан.

"Мы дадим должный ответ на агрессию сионистского режима", - отметил он.

Израиль в ночь на 26 октября нанес серию авиаударов по иранским военным объектам. Это был ответ на ракетный обстрел Израиля, проведенный иранскими силами ранее этой осенью.

Иран Израиль
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