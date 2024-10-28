В политбюро ХАМАС выразили готовность к соглашению о перемирии в Газе

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Высокопоставленный член политбюро террористической группировки ХАМАС в Катаре Хусам Бадран заявил, что руководство группы открыто для достижения договоренности с Израилем о перемирии в секторе Газа. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на прохамасовское агентство Shehab, опубликовавшее заявление Бадрана.

"Наши требования ясны и известны, и сделка может быть достигнута при условии, что Нетаньяху сохранит приверженность тому, что уже было согласовано", - сказал он.

Газета отмечает, что пока не ясно, является ли заявление Бадрана реакцией на предложение Египта о двухдневном прекращении огня в Газе.

Телеканал "Аль-Арабийя" ранее сообщил, что ХАМАС готов принять египетское предложение на определенных условиях. Группировка хочет получить гарантии, что Израиль примет египетское предложение как часть всеобъемлющей сделки.

В Дохе возобновились переговоры в попытке достичь соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. В них участвуют высокопоставленные переговорщики из США, Израиля и Катара.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил журналистам, что Египет предлагает первоначальное двухдневное прекращение огня, в рамках которого четверо израильских пленных будут обменены на нескольких палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. Ас-Сиси заявил, что эта инициатива является предварительным шагом к установлению постоянного режима прекращения огня.

Jerusalem Post пишет, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил против нового предложения Египта.