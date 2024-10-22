В МИД Польши приняли решение о закрытии российского консульства в Познани

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во вторник объявил о решении закрыть российское консульство в городе Познань.

Предлогом для этого он назвал "гибридную войну", которую якобы ведет Россия в отношении Польши.

"Россия ведет гибридную войну. Как министр иностранных дел, я обязан отреагировать решительно. Первым шагом является закрытие российского консульства в Познани", - написал он в своем аккаунте в соцсети Х.