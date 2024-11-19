Глава МИД Польши не исключил закрытие всех российских консульств

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил возможности закрытия всех российских консульств в стране, при этом он вновь обвинил Россию "в актах саботажа и провокациях в Европе". Как передают польские СМИ, он сообщил об этом на пресс-конференции.

"Я закрыл консульство (России) в Познани, если они не прекратят (акты саботажа и провокации), мы закроем и оставшиеся", - сказал глава МИД.

Российское консульство в Познани было закрыто в конце октября. Причиной этого решения Сикорский назвал "гибридную войну", которую якобы ведет Россия в отношении Польши.

Российские консульства продолжают работать в Гданьске и Кракове.