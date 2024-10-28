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Сторонники грузинской оппозиции перекрыли движение перед парламентом в Тбилиси

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Акция лидеров и сторонников грузинской оппозиции, требующих отмены состоявшихся в субботу парламентских выборов из-за фактов массовой фальсификации, начинается перед зданием парламента в Тбилиси.

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Участники акции перекрыли автомобильное движение на проспекте Руставели перед зданием парламента и ждут появления лидеров оппозиции, которые в эти часы встречаются с представителями аккредитованного в Тбилиси дипломатического корпуса.

Позднее перед зданием парламента на трибуне вместе с лидерами оппозиционных партий появилась президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Сейчас не время для разочарования и смирения. Сейчас время очень спокойно и целенаправленно защитить наши голоса", - сказала Зурабишвили на акции оппозиции.

Она сообщила, что проводит консультации с иностранными лидерами и сообщает им о выявленных нарушениях на выборах.

Представители грузинских неправительственных организаций заявили в понедельник, что выявили зафиксированные нарушения на 192 избирательных участках, результаты с которых должны быть аннулированы, а это примерно 300 тысяч голосов избирателей.

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, победителем которых объявлена правящая партия "Грузинская мечта", набравшая, по данным ЦИК, 54,08% голосов.

Тбилиси Грузинская мечта Грузия Саломе Зурабишвили
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