Участники акции протеста в Тбилиси освистали прибывшего в столицу Грузии Орбана

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Участники проходящей в Тбилиси на проспекте Руставели акции протеста в понедельник вечером освистали прибывшего в грузинскую столицу с визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Появление на проспекте Руставели эскорта венгерского премьера и членов прибывшей вместе с ним делегации, которые направлялись в гостиницу, вызвало недовольство у протестующих.

Протест сопровождался свистом и выкриками в адрес Орбана.

В эти минуты перед зданием парламента Грузии в Тбилиси проходит акция протеста, которая была анонсирована накануне президентом Саломе Зурабишвили. Зурабишвили не согласна с результатами парламентских выборов, которые были представлены Центральной избирательной комиссией.

Между тем, как заявили журналистам в пресс-службе администрации правительства Грузии, с премьером Венгрии 29 октября встретится глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе.

В пресс-службе отмечают, что встреча состоится также в расширенном формате с участием министров двух стран.

Орбан был одним из первых, кто поздравил своего грузинского коллегу с победой правящей партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах.

В понедельник Орбан написал в социальных сетях, что "Грузия является консервативным, христианским и проевропейским государством". По его словам, "вместо чтения бесполезных лекций" Грузии нужна поддержка на европейском пути.