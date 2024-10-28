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Грузинская оппозиция потребовала проведения новых парламентских выборов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Оппозиция на акции протеста в Тбилиси выдвинула требование - назначить новые выборы в парламент, которые проведет международная избирательная администрация.

"Мы заявляем, что эти выборы нелегитимны, мы не войдем в этот парламент и отказываемся от депутатских мандатов. У нас очень конкретное требование - назначить новые парламентские выборы, которые проведет международная избирательная администрация", - заявил один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Вашадзе на акции.

Он отметил, что оппозиция не намерена вступать с властями ни в какие переговоры.

Акция лидеров и сторонников грузинской оппозиции проходит перед зданием парламента в Тбилиси.

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, победителем которых объявлена правящая партия "Грузинская мечта", набравшая, по данным ЦИК, 54,08% голосов.

Тбилиси Грузинская мечта Грузия
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