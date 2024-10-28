Акция оппозиции в Тбилиси завершилась

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Акция сторонников оппозиции, протестующих против результатов прошедших в субботу парламентских выборов, завершилась в Тбилиси перед зданием парламента.

На акции было заявлено требование провести новые выборы при участии международной избирательной администрации. Лидеры оппозиции заявили, что отказываются войти в парламент и сдадут депутатские мандаты.

Организаторы заявили с трибуны, что сообщат о дальнейших планах оппозиции очень скоро.

В завершение акции прозвучали гимн Евросоюза, а также гимн Грузии, но уже не только из динамиков, но и в исполнении участников акции.

Акция прошла без эксцессов.

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, победителем которых объявлена правящая партия "Грузинская мечта", набравшая, по данным ЦИК, 54,08% голосов. Оппозиция не признала итоги выборов.