Глава БАПОР осудил решение кнессета о запрете деятельности организации в Израиле

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Глава ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини осудил решение израильского кнессета о запрете деятельности организации в стране и заявил, что решение противоречит уставу ООН.

"Оно (решение кнессета - ИФ) противоречит уставу ООН и нарушает обязательства государства Израиль по международному праву", - говорится в заявлении Лаззарини в социальных сетях.

Он считает, что принятые Израилем законы являются коллективным наказанием.

Палестинская администрация также отвергла решение израильского парламента.

"Мы отвергаем и осуждаем этот закон. Мы этого не допустим", - заявил телеканалу Al-Jazeera пресс-секретарь Палестинской национальной администрации Набиль Абу Рудейна.